Дожди уйдут не сразу, но будет жарко: синоптики озвучили прогноз погоды до конца недели

18 июня погода в Украине будет дождливой на востоке и юге, в то время как на остальных территориях будет солнечно.

Об этом сообщили синоптики УГМЦ.

Пятница встретит украинцев разнообразного погодой. Осадков не ожидается в центре, на западе и севере страны. Юг и восток попадут под дождевые тучи.

Средние температуры будут на уровне +24 +29 градусов. Теплее всего будет в Ужгороде, где днем воздух нагреет до +29 +31 градуса.

Погода в Киеве удивит безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. В то же время осадков не ожидается. Средние температуры будут от +27 до +29 градусов.

Суббота 19 июня будет теплой в северных, центральных и восточных областях, однако на юге, юго-западе и юго-востоке ожидаются осадки в видео дождя с грозой.

Средние дневные температуры сохранятся с пятницы.

В столице с утра будет облачно, погода будет пасмурной до самого вечера, но осадков не ожидается. Воздух нагреет до +27 +29 градусов.

В воскресенье 20 июня дожди начнут уходить с территории южной части страны, но небольшие осадки могут выпасть на юго-западе и юге Украины.

Днем температуры нагреют воздух до +26 +29 градусов. Теплее всего будет в Донецке, Луганске, Харькове и Ужгороде, где днем воздух нагреется до +29 +31 градуса.

В Киеве утро и вечер будет пасмурным, днем тучи уйдут. Температуры в среднем будут до +27 +29 градусов.

Напомним, что ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, как изменится погода в стране до конца недели.