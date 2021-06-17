Скачать
Четверг, 17.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Сборная Украины добыла первую победу на Евро-2020: видеообзор матча с Северной Македонией
Сборная Украины добыла первую победу на Евро-2020: видеообзор матча с Северной Македонией
Итоги дня 17 июня: победа Украины на Евро-2020, драка нардепов в Раде и упрощение пересечения КПВВ
Итоги дня 17 июня: победа Украины на Евро-2020, драка нардепов в Раде и упрощение пересечения КПВВ
"Ты за президента или за олигархов?" К чему Украину приведет деолигархизация Зеленского
"Ты за президента или за олигархов?" К чему Украину приведет деолигархизация Зеленского
Оторвавшееся от грузовика колесо убило пешехода на Ровенщине: фото и подробности трагедии
Оторвавшееся от грузовика колесо убило пешехода на Ровенщине: фото и подробности трагедии

Дожди уйдут не сразу, но будет жарко: синоптики озвучили прогноз погоды до конца недели

Дожди уйдут не сразу, но будет жарко: синоптики озвучили прогноз погоды до конца недели
23:17 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

18 июня погода в Украине будет дождливой на востоке и юге, в то время как на остальных территориях будет солнечно.

Об этом сообщили синоптики УГМЦ.

Пятница встретит украинцев разнообразного погодой. Осадков не ожидается в центре, на западе и севере страны. Юг и восток попадут под дождевые тучи.

Средние температуры будут на уровне +24 +29 градусов. Теплее всего будет в Ужгороде, где днем воздух нагреет до +29 +31 градуса. 

Погода в Киеве удивит безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. В то же время осадков не ожидается. Средние температуры будут от +27 до +29 градусов.

погода

Суббота 19 июня будет теплой в северных, центральных и восточных областях, однако на юге, юго-западе и юго-востоке ожидаются осадки в видео дождя с грозой.

Средние дневные температуры сохранятся с пятницы.

В столице с утра будет облачно, погода будет пасмурной до самого вечера, но осадков не ожидается. Воздух нагреет до +27 +29 градусов.

Украина

В воскресенье 20 июня дожди начнут уходить с территории южной части страны, но небольшие осадки могут выпасть на юго-западе и юге Украины.

Днем температуры нагреют воздух до +26 +29 градусов. Теплее всего будет в Донецке, Луганске, Харькове и Ужгороде, где днем воздух нагреется до +29 +31 градуса.

В Киеве утро и вечер будет пасмурным, днем тучи уйдут. Температуры в среднем будут до +27 +29 градусов.

прогноз

Напомним, что ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, как изменится погода в стране до конца недели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 98

Все по теме:

Погода, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Есть сигналы для Украины: сеть обсуждает итоги переговоров Путина и Байдена
02 "Пишу курсовую на е**чем украинском языке": в Харькове студентка угодила в языковой скандал (видео)
03 Путин и тут все перекрутил: что на самом деле Байден сказал Путину об Украине
04 "Нечего обсуждать": Путин резко высказался о вступлении Украины в НАТО
05 Борщевик Сосновского, белладонна и дурман: аллерголог рассказал, контакта с какими растениями стоит избегать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Источники рассказали, кто может заменить Мендель на посту пресс-секретаря Зеленского
Источники рассказали, кто может заменить Мендель на посту пресс-секретаря Зеленского
СНБО на новом заседании займется санкциями и тайными вопросами: что об этом известно
СНБО на новом заседании займется санкциями и тайными вопросами: что об этом известно
Ставший нардепом &quot;кварталовец&quot; оскорбил парламентских фотокорреспондентов: в сеть попала переписка
Ставший нардепом "кварталовец" оскорбил парламентских фотокорреспондентов: в сеть попала переписка
Байден на переговорах с Путиным четко соблюдал важный принцип по Украине: подробности
Байден на переговорах с Путиным четко соблюдал важный принцип по Украине: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь