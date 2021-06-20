Троица-2021: в ПЦУ рассказали, что нужно делать в этот день

В воскресенье, 20 июня, в Украине будут отмечать один из крупных церковных праздников - Троицу. В нашей стране этот день является выходным. Что значит этот праздник и как его отмечать правильно, объяснил в комментарии изданию "Телеграф" священник Православной Церкви Украины Михаил Омельян.

Как пояснили в ПЦУ, в этот день евангельское событие - сошествие Святого Духа на апостолов, которое произошло по обещанию Спасителя, данного Им перед Его Вознесением. День Святой Троицы, Пятидесятница, также и Днем рождения новозаветной Церкви.

"На пятидесятый день после Воскресения Христова в Сионской горнице, где собрались апостолы - ближайшие ученики Спасителя, Дух Святой сошел на апостолов и почил на них, чтобы с его помощью они продолжили дело развития Церкви, которую основал их Божественный Учитель и Господь Иисус Христос. Святой Дух явился в мире видимо для глаз и ощутимо для человеческой души - с дарами благодати, которая спасает. Эти дары переданы не только одним апостолам, но через них были поданы всей Церкви", - рассказал священник Михаил Омельян.

Обычно в День Святой Троицы люди, по давней традиции, освящают в храмах и украшают свои дома зелеными ветвями. Как пояснили в ПЦУ, это делается в знак того, что сила Святого Духа все оживотворяет. Также зеленые ветки является символом человеческого потенциала к духовному развитию и росту.

"Приветствуя сегодня всех с праздником, желаю каждому, чтобы благодать Святого Духа оживотворяла вас и вдохновляла творить добро и проявлять любовь к ближним, а тем самым и к Богу", - отметил священник Михаил Омельян.

Ранее "Телеграф" писал, какая погода ожидается на Троицу этого года.