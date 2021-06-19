Троица 2021: какие травы святят в церкви и как их потом используют (инфографика)

Уже в это воскресенье, 20 июня, православные христиане восточного обряда будут праздновать один из важнейших праздников - Троицу.

Праздник посвящен Пресвятой Троице: Богу Отцу, Богу Сыну и Святому Духу. В праздник вспоминается и прославляется сошествие Святого Духа на апостолов. На 50-й день после воскресения Христова апостолы собрались в Сионской светлице в Иерусалиме. Перед ними в свете и сиянии появился Святой Дух.

По традиции праздник Троицы был связан с проводами весны и встречей лета, поэтому его еще называют Зеленым воскресеньем. Пол храмов и домов устилают свежескошенной травой, иконы украшают березовыми или кленовым ветвями, а зелено-золотой цвет церковных облачений священников символизирует животворную и обновленческую силу Святого Духа.

Дома принято также украшать и травами-оберегами. К этому празднику специально собирали растения для того , чтобы освятить в церкви. Считается, что троицкие травы обладают особенными целебными свойствами.

Чем целебны троицкие освященные травы, и какие растения непременно должны быть в букете, читайте в нашей инфографике:

Стоит напомнить, что по прогнозу синоптиков на Троицу ожидается жаркая и сухая погода. А что можно и нельзя делать в этот день, читайте в нашем материале: "Троица 2021: обряды и традиции Зеленых святок (инфографика)"