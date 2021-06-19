Скачать
Суббота, 19.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Ахметов против государства: пока олигарх зарабатывает, "Энергоатом" - в проигрыше
Ахметов против государства: пока олигарх зарабатывает, "Энергоатом" - в проигрыше
Все дело в деньгах: адвокат Дугарь рассказал, зачем она пришла в Офис президента (фото, видео)
Все дело в деньгах: адвокат Дугарь рассказал, зачем она пришла в Офис президента (фото, видео)
Масштабы потопа в Ялте сняли на видео с высоты
Масштабы потопа в Ялте сняли на видео с высоты
Коронавирус убил 40 человек в Украине за последние сутки: данные на 19 июня
Коронавирус убил 40 человек в Украине за последние сутки: данные на 19 июня

Троица 2021: какие травы святят в церкви и как их потом используют (инфографика)

Троица 2021: какие травы святят в церкви и как их потом используют (инфографика)
15:49 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

Уже в это воскресенье, 20 июня, православные христиане восточного обряда будут праздновать один из важнейших праздников - Троицу.

Праздник посвящен Пресвятой Троице: Богу Отцу, Богу Сыну и Святому Духу. В праздник вспоминается и прославляется сошествие Святого Духа на апостолов. На 50-й день после воскресения Христова апостолы собрались в Сионской светлице в Иерусалиме. Перед ними в свете и сиянии появился Святой Дух.

По традиции праздник Троицы был связан с проводами весны и встречей лета, поэтому его еще называют Зеленым воскресеньем. Пол храмов и домов устилают свежескошенной травой, иконы украшают березовыми или кленовым ветвями, а зелено-золотой цвет церковных облачений священников символизирует животворную и обновленческую силу Святого Духа.

Дома принято также украшать и травами-оберегами.  К этому празднику специально собирали растения для того , чтобы освятить в церкви. Считается, что троицкие травы обладают особенными целебными свойствами. 

Чем целебны троицкие освященные травы, и какие растения непременно должны быть в букете, читайте в нашей инфографике:

Троица 2021

Стоит напомнить, что по прогнозу синоптиков на Троицу ожидается жаркая и сухая погода. А что можно и нельзя делать в этот день, читайте в нашем материале: "Троица 2021: обряды и традиции Зеленых святок (инфографика)"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 231

Все по теме:

Церковь, Мята, Любисток, Полынь, Троица 2021.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сокрушительный потоп в Ялте унес жизнь одного человека (видео)
02 У Байдена ответили по поводу "заморозки" военной помощи Украине
03 Достали из воды с разбитой головой: возле ресторана в Днепре произошла трагедия с женщиной (фото)
04 Лукашенко сказал, как отомстит Украине за закрытие полетов
05 Троицкая родительская суббота: как правильно поминать усопших в этот день, запреты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У Зеленского решают судьбу Витренко? Главу &quot;Нафтогаза&quot; заметили у Офиса президента
У Зеленского решают судьбу Витренко? Главу "Нафтогаза" заметили у Офиса президента
Обложенный санкциями бизнесмен Фукс собрался судиться с СНБО - подробности
Обложенный санкциями бизнесмен Фукс собрался судиться с СНБО - подробности
Лукашенко сказал, как отомстит Украине за закрытие полетов
Лукашенко сказал, как отомстит Украине за закрытие полетов
Троица 2021: обряды и традиции Зеленых святок (инфографика)
Троица 2021: обряды и традиции Зеленых святок (инфографика)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь