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Жара, местами с грозами: синоптики озвучили прогноз погоды на 23 июня

Жара, местами с грозами: синоптики озвучили прогноз погоды на 23 июня
23:19 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В большинстве территорий страны 23 июня погода будет жаркой. Однако небольшие дожди ожидаются на западе, юге и в центре Украины.

Об этом 22 июня сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно прогнозу почти во всех регионах страны погода будет жаркой, от +30 до +35 градусов.

В то же время на юге, западе и в центре ожидаются кратковременные дожди с грозой.

погода

Так имеется риск возникновения пылевых бурь на юге, востоке и севере страны.

В Киеве в среду погода будет сухой и жаркой, до +32 +35 градусов.

карта

Карта: УГМЦ

Напомним, что по прогнозу синоптиков на текущей неделе в Украине будет преобладать жаркая погода. 

20 июня на Черновицкую область обрушился сильный ливень. В результате непогоды затоплены населенные пункты бывших Заставнивского и Хотинского районов.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Прогноз погоды.
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