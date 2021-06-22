Жара, местами с грозами: синоптики озвучили прогноз погоды на 23 июня

В большинстве территорий страны 23 июня погода будет жаркой. Однако небольшие дожди ожидаются на западе, юге и в центре Украины.

Об этом 22 июня сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно прогнозу почти во всех регионах страны погода будет жаркой, от +30 до +35 градусов.

В то же время на юге, западе и в центре ожидаются кратковременные дожди с грозой.

Так имеется риск возникновения пылевых бурь на юге, востоке и севере страны.

В Киеве в среду погода будет сухой и жаркой, до +32 +35 градусов.

Карта: УГМЦ

Напомним, что по прогнозу синоптиков на текущей неделе в Украине будет преобладать жаркая погода.

20 июня на Черновицкую область обрушился сильный ливень. В результате непогоды затоплены населенные пункты бывших Заставнивского и Хотинского районов.