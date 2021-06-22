На всех школьных уроках введут "перерывы физической активности": подробности

Министерство образования и науки Украины разрабатывает "дорожную карту", в которой будут предусмотрены перерывы физической активности в школах страны.

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Вера Рогова на Всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина" во вторник, 22 июня, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Министерством образования и науки разрабатывается дорожная карта и приоритетом является то, чтобы на всех уроках, а не только на уроках физического воспитания, были предусмотрены перерывы физической активности для наших детей", - сказала Рогова.

Она также отметила, что в государственном стандарте такие перерывы уже предусмотрены.

Как сообщалось, 15 июня в Украине завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания. В этом году не сдали тест по математике 31,11% участников.