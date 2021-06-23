Жаркий день и душная ночь: синоптики рассказали, когда в Украину придет прохлада

В Украине 24 июня погода будет солнечной и сухой, и только на юге и северо-западе ожидаются кратковременные дожди.

Об этом в прогнозе сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно расчетам в среднем воздух будет нагрет до +29 +33 градусов, а местами до +33 +35 градусов.

Дожди с грозами ожидаются только на северо-западе и юге страны.

В Киеве в четверг погода будет теплой, но возможен небольшой дождик. Воздух будет нагрет до +32 +34 градусов.

Ослабление жары в Украине ожидается только на выходных.

Карта: УГМЦ

Воды у берегов Черного моря будут на уровне +20 +22 градусов, в то же время в Днепре воду нагреет до +23 +26 градусов.

Отметим, на текущей неделе в Украине будет преобладать жаркая погода. Небольшой спад температур ожидается только на выходных.

Напомним, как ранее "Телеграф" собрал топ советов, о том, как пережить жаркую погоду.