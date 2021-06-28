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Какой праздник 28 июня: народные приметы и запреты

Какой праздник 28 июня: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В понедельник, 28 июня, почитается память пророка Амоса, мучеников Вита, Модеста и мученицу Кирскентию. Также в Украине 28 июня отмечается День Конституции.

Пророк Амос жил в VIII веке до н. э. в Иудее. Святой Амос прославился своими обличениями судей, чиновников и ростовщиков. Его проповеди вошли в состав библии. 

Святой Вит был сыном римского сенатора-язычника. Его воспитателем был святой Модест, а кормилицей – Кирскентия. Под влиянием Модеста мальчик принял христианство. Когда святые отказались отречься от веры, их жестоко истязали, а тела повесили строгали железными когтями.

В этот день старались лишний раз не ходить в лес, на луга и особенно на реку.  Ещё крестьяне внимательно следили за скотиной, чтобы она ненароком не забрела на поле, где поднимаются всходы. Потому что корову, объевшуюся зерна, раздувало. 

Считалось также, что 28 июня идеально подходит для сбора лекарственных трав. Правда, делать это нужно рано утром. 

Что нельзя делать 28 июня:

  • Строго-настрого запрещено браниться и ругаться.
  • Не следует назначать на эти даты крещение, свадьбу или венчание.
  • Про генеральную уборку тоже можно забыть.
  • Женщинам в этот день нужно воздержаться от гаданий на суженного.
  • Проявлять жадность 28 июня также не стоит.
  • Строго-настрого запрещалось купаться в водоемах.

Народные приметы:

  • Дождь на Фита плох для жита.
  • Пришел Амос – пошел овес в рост.
  • Сильные росы – к плодородному году.
  • Частые туманы – к осадкам.
  • Кузнечики громче обычного стрекочут – к дождю.
  • Домашние животные беспокойно себя ведут – перед непогодой.
  • Считается, что с этого дня все певчие птицы, кроме кукушки, перестают петь.
  • Если на небе появились перистые облака, то в ближайшие два дня жди осадков.
  • Желтый цвет облаков на закате свидетельствует о том, что на следующий день будет дождь.

 Ранее, "Телеграф" писал, что в Укргидрометцентре сообщили, что в начале новой недели в Украине снизится температура и ожидаются дожди. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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