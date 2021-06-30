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Дожди с грозами пройдут в половине страны: синоптики озвучили прогноз погоды в последний день июня

Дожди с грозами пройдут в половине страны: синоптики озвучили прогноз погоды в последний день июня
00:16 Сегодня Телеграф

30 июня в Украине ожидаются недолгие дожди  с грозами на западе страны.

Об этом в своем прогнозе рассказала синоптик Наталья Диденко.

Согласно прогнозу, к вечеру осадки усилятся и ожидаются уже в Виннице, Житомире, Кропивницком, Одессе, Николаеве и Херсоне.

погода

Осадки в виде грозовых дождей пройдут днем на северо-востоке страны.

На остальных территориях будет сухо.

Температуры в среднем будут преобладать от +25 до +30 градусов.

В столице страны осадков не ожидается, погода будет теплой, в переделах +27 +29 градусов.

 карта

Карта: УГМЦ

Напомним, что ранее синоптики озвучили прогноз погоды в стране до конца текущей недели.

25 июня, от града с дождем пострадали Львовская и Ровенская области, а позднее непогода добралась и до Киевщины. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Прогноз погоды.
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