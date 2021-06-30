Дожди с грозами пройдут в половине страны: синоптики озвучили прогноз погоды в последний день июня

30 июня в Украине ожидаются недолгие дожди с грозами на западе страны.
Об этом в своем прогнозе рассказала синоптик Наталья Диденко.
Согласно прогнозу, к вечеру осадки усилятся и ожидаются уже в Виннице, Житомире, Кропивницком, Одессе, Николаеве и Херсоне.
Осадки в виде грозовых дождей пройдут днем на северо-востоке страны.
На остальных территориях будет сухо.
Температуры в среднем будут преобладать от +25 до +30 градусов.
В столице страны осадков не ожидается, погода будет теплой, в переделах +27 +29 градусов.
Карта: УГМЦ
Напомним, что ранее синоптики озвучили прогноз погоды в стране до конца текущей недели.
25 июня, от града с дождем пострадали Львовская и Ровенская области, а позднее непогода добралась и до Киевщины.