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Кокаин среди бананов: в Одессе опять задержали крупную партию наркотиков (фото, видео)

Кокаин среди бананов: в Одессе опять задержали крупную партию наркотиков (фото, видео)
20:15 Сегодня Телеграф

Под Одессой задержали большую партию кокаина. Брикеты с наркотиками общим весом брутто почти 57 кг, обнаружили в контейнере из Эквадора.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Кокаин лежал в контейнере с бананами по ценам "черного рынка" на общую сумму 10 миллионов долларов. Правоохранители нашли 46 брикетов кокаина общим весом мажет 57 кг на одном из складов в Одессе.

 

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Кокаин был спрятан в вентиляционных люках контейнера с бананами, который прибыл в морской порт "Южный".

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Отметим, что пограничники не впервые "вылавливают" кокаин в контейнерах с бананами, пришедших именно из Эквадора. Так, 18 ноября 2020 года пограничники задержали партию американского кокаина. Брикеты с наркотиками общим весом 22,6 кг обнаружили в контейнере из Эквадора вместе с бананами.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Пограничники, Эквадор, Кокаин, Видео, Фото, Бананы.
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