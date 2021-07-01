Жара, грозы и град: какой будет погода в первые дни июля

В пятницу, 2 июля, на всей территории страны ожидаются дожди, грозы, местами шквалы и град.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Телеграм-канале, завтра самая низкая температура будет в западных областях: +22..+27°, самая высокая на востоке, юго-востоке и в Днепре с районами: +27...+32°.

На остальной территории столбики термометров поднимутся до +25...+30°. Днем в центральных и южных регионах будет солнечно.

В Киеве в пятницу синоптик прогнозирует грозовые дожди и град. Температура в течение дня около +28°.

В ближайшие дни в Украине пройдут периодические дожди, грозы. Температура воздуха ожидается +25...+32°.

Как сообщает Укргидрометцентр, всю территорию Украины накроют грозовые дожди. На западе температура воздуха ночью +12...+14°, днем +23...+25°.

В северных регионах температура воздуха ночью +17...+19°, днем +27...+29°. В центре ночью +16...+18°, днем +26...+28°.

На востоке без осадков, температура воздуха ночью +13...+15°, днем до +31°.

На юге и в Крыму кратковременные дожди, температура воздуха ночью +18...+20°, днем до +32°.

Прогноз погоды на 2 июля

На выходных погода существенно не изменится, жара будет чередоваться с грозовыми дождями.

Прогноз погоды на 3 июля

Прогноз погоды на 4 июля

Напомним, как писал "Телеграф", Украина второй месяц потерпает от проливных дождей и шквального ветра. За минувшие сутки в результате непогоды сотни населенных пунктов остались без света.