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Какой праздник 2 июля: народные приметы и запреты

Какой праздник 2 июля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В пятницу, 2 июля, почитается память Зосимы Аполлониадского - фракийского святого. День Зосимы в народе считается "медовым" праздником. Святого считали одним из покровителей пчел.

Зосима родился в городе Фракия в 89 году. В это время только зарождалась христианская вера. Тогда Зосима и решил посвятить себя Богу. Во время гонений христиан, Зосима бросает военную службу и принимает крещение. Об этом донесли правителю Домициану и Зосиме пришлось предстать перед судом. За отказ отвернуться от христианской веры, Зосима был подвергнут пыткам и обезглавлен.

На Зосиму начинали запасать мед пчелы и заливать соты. Пасечники старались попусту не беспокоить насекомых. Если же доводилось пройти мимо улья, нужно было произнести заговор: "Рой, гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся - медок неси!". Также верили, что пчела может ужалить только грешного человека.

Именно с пчелами было связано много народных примет.

Народные приметы 2 июля

  • Пчелы жалят и злятся - будет ильная засуха и жара в ближайшее время.

  • Пчелы сонные - будет похолодание или какое-нибудь несчастье.

  • Пчелы спешат спрятаться в ульях - примета того, что будет кратковременное ненастье.

  • Родившиеся 2 июля обладают любвеобилием. Им дана способность разбираться в травах.

Что запрещено делать 2 июля

  • Если на Зосиму Пчельника убить, пусть и случайно, пчелу, то можно на себя накликать сладкую болезнь, именуемую сейчас как сахарный диабет.

  • Не стоит 2 июля кому-то давать или продавать мед, иначе затем придется просить в долг или же покупать мед намного дороже.

  • Нежелательно в этот день начинать новые дела, браться за новые проекты.

Ранее "Телеграф" писал, как пережить магнитные бури.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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