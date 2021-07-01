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Министр культуры Ткаченко оказался замешан в расистском скандале

Министр культуры Ткаченко оказался замешан в расистском скандале
14:33 Сегодня Телеграф

В Украине разгорается громкий скандал с участием министра культуры Украины Александра Ткаченко, которого публично обвинили в расизме.

Поводом для этого стал случай шестилетней давности, о котором в Facebook рассказала продюсер Каролина Ашион.

"Перед тем, как появиться в эфире канала "Прямой", я работала на "2+2". Однажды, узнав о кастинге ведущих для утреннего шоу, я спросила у тогда еще генпродюсера "1+1 медиа" Александра Ткаченко: не могу ли я принять в нем участие. Ответ был сногсшибательным: "Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то, чтобы… Я не готов рисковать рейтингами…" Дальше - шок, море слез и увольнение", - рассказала она.

Возможно бы, Ашион и не вспомнился этот случай, если бы не встреча с Ткаченко на джазовом фестивале во Львове, где они столкнулись нос к носу и уже действующий министр культуры не облил девушку как из ушата очередной волной холодности и высокомерия.

"Я напомнила Ткаченко о том эпизоде. И снова получила в ответ "нетленку". - Так, а что вы хотели бы от меня услышать? Вас устроит ответ, что сейчас я бы такого не сказал?" - поделилась львовским разговором продюсер.

Масла в огонь подлила и супруга министра. Она, поняв настроение собеседницы, тут же принялась защищать супруга.

"… супруга министра не молчала. И даже тыкала мне, почему-то, считая своим долгом, наверное, защитить мужа. Ну что ж, похвально. ⁃ Так, а может мне еще извинения у Вас попросить? - сказал Ткаченко с "улыбкой" на лице", - досказала детали диалога с Ткаченко Ашион.

Скандал с Александром Ткаченко

Скандал с Александром Ткаченко

Скандал с Александром Ткаченко

Скандал с Александром Ткаченко

Скандал с Александром Ткаченко

Как сообщал "Телеграф", ранее Ткаченко отметился не менее скандальным заявлением про то, что запрет въезда актеру в Украину не может быть основанием для запрета фильма.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 207

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Скандалы, Александр Ткаченко.
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