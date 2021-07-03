В Черном море Россия "спасает" дрейфующее судно из Украины

В субботу, 3 июля, российский ракетный катер направляется к украинскому судну с рыбаками, который объявил сигнал о бедствии.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна "ОД-2592", - говорится в сообщении.

На судне с портом прописки в Очакове, находятся 4 человека.

По данным Национального центра управления обороной РФ, экипажу судна понадобилась помощь в 01.27 3 июля.

По словам капитана украинского судна, у корабля отказал двигатель, оно обесточено и находится в дрейфе, в связи с чем и просил помощи.

На данный момент на месте ЧП находятся российский ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота и пограничный корабль "Безупречный" ПС ФСБ России.

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