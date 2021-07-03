Дрейфующих украинских рыбаков в Черном море спасли и без России

Судовладелец направил на помощь буксир из Очакова (Николаевская область) судну из Украины, у которого отказал двигатель и она начало дрейфовать в Черном море без связи с внешним миром.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Оказалось, что сигнал в итоге был получен не только российской, но и украинской стороной, судовладелец направил на помощь буксир из Очакова. На данный момент жизни всех четырех членов экипажа ничего не угрожает.

При этом в пресс-службе Росморречфлота объяснили, почему получилось так, что украинское судно смогло послать сигнал российской стороне, а не украинской, хот это было бы логичнее всего.

"Они стали подавать сигнал бедствия, и слабые радиостанции первое время не могли ни с кем связаться. Ближайший, кто принял их сигнал, - ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота. По их просьбе дежурный Росморречфлота уже связался с оперативным дежурным в Одессе", - уточнили в ведомстве.

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