Россия нашла повод "поучаствовать" в Sea Breeze-2021: что известно

На фоне военных учений Sea Breeze-2021, Россия подняла в небо военные самолеты. Как заявили в Минобороны РФ, такие действия были предприняты в рамках "учений" с российской стороны на случай наличия кораблей "противника". Интересен тот факт, что корабли российского "противника" по сценарию учений находились ни где-нибудь, а также в Черном море, где как раз проходят Sea Breeze-2021.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"От Морской авиации ЧФ были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ЮВО истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27", - пишет издание со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Якобы по сценарию, для ликвидации "противника" в море, летчики выполняли заход на боевой курс в составе пар и одиночно с ракетными и бомбовыми ударами по отряду кораблей противника.

"Роль отряда кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли "Саратов" и "Орск", - добавили военные, отметив, что перед началом учений экипаж самолета-амфибии Бе-12 из состава Морской авиации выполнил разведку.

Как сообщал "Телеграф", 23 июня Минобороны РФ заявило, что российские военные открыли огонь на пути следования британского эсминца Defender у мыса Фиолент на юго-западном побережье Крыма.

Великобритания заявила, что такого инцидента не было, а эсминец королевских ВМС осуществлял "мирный проход водами Украины".