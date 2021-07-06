Как безопасно отпраздновать Ивана Купала: советы от спасателей

В ночь с 6 на 7 июля отмечается один из самых мистических праздников - Ивана Купала. Считается, что в этот день вода, растения и огонь наполняются чудодейственной силой и становятся целебными, а многие девушки пытаются узнать свою судьбу и гадают на "суженого".
Также, в этот день считается очень полезным искупаться и прыгнуть через костер.
Чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации, спасатели из ГСЧС Украины на своем Телеграм-канале опубликовали советы, как безопасно провести праздник Ивана Купала.
Чтобы безопасно провести праздник, следуйте следующим советам:
Для купания выбирайте только специально оборудованные места;
Уникайте водоемов с быстрым течением и не плавайте в одиночестве;
В воде купайтесь только в светлое время суток;
Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
Не прыгайте через "купальный огонь", если не уверены в своих силах;
Не оставляйте без присмотра ритуальное костер, чтобы не спровоцировать пожар;
Не позволяйте детям самостоятельно посещать водоемы.
Ранее, "Телеграф" писал, что нельзя делать 6 июля 2021.