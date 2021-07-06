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Как безопасно отпраздновать Ивана Купала: советы от спасателей

Как безопасно отпраздновать Ивана Купала: советы от спасателей
Обновлено 12:46 Сегодня Телеграф

В ночь с 6 на 7 июля отмечается один из самых мистических праздников - Ивана Купала. Считается, что в этот день вода, растения и огонь наполняются чудодейственной силой и становятся целебными, а многие девушки пытаются узнать свою судьбу и гадают на "суженого". 

Также, в этот день считается очень полезным искупаться и прыгнуть через костер. 

Чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации, спасатели из ГСЧС Украины на своем Телеграм-канале опубликовали советы, как безопасно провести праздник Ивана Купала. 

Чтобы безопасно провести праздник, следуйте следующим советам:

  • Для купания выбирайте только специально оборудованные места;

  • Уникайте водоемов с быстрым течением и не плавайте в одиночестве;

  • В воде купайтесь только в светлое время суток;

  • Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

  • Не прыгайте через "купальный огонь", если не уверены в своих силах;

  • Не оставляйте без присмотра ритуальное костер, чтобы не спровоцировать пожар;

  • Не позволяйте детям самостоятельно посещать водоемы.

Ранее, "Телеграф" писал, что нельзя делать 6 июля 2021.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Праздник, Советы, Ивана Купала, Спасатели.
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