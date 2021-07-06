Как безопасно отпраздновать Ивана Купала: советы от спасателей

В ночь с 6 на 7 июля отмечается один из самых мистических праздников - Ивана Купала. Считается, что в этот день вода, растения и огонь наполняются чудодейственной силой и становятся целебными, а многие девушки пытаются узнать свою судьбу и гадают на "суженого".

Также, в этот день считается очень полезным искупаться и прыгнуть через костер.

Чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации, спасатели из ГСЧС Украины на своем Телеграм-канале опубликовали советы, как безопасно провести праздник Ивана Купала.

Чтобы безопасно провести праздник, следуйте следующим советам:

Для купания выбирайте только специально оборудованные места;

Уникайте водоемов с быстрым течением и не плавайте в одиночестве;

В воде купайтесь только в светлое время суток;

Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

Не прыгайте через "купальный огонь", если не уверены в своих силах;

Не оставляйте без присмотра ритуальное костер, чтобы не спровоцировать пожар;

Не позволяйте детям самостоятельно посещать водоемы.

Ранее, "Телеграф" писал, что нельзя делать 6 июля 2021.