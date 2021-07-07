Затишье перед бурей? Боевики внезапно притихли на Донбассе

За сутки 6 июля и по состоянию на 7:00 7 июля не зафиксировали нарушений режима тишины в районе проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщает страница пресс-службы ОС в Facebook.

Спикер командования Лидия Нанивская отметила, что украинские военные продолжают держать под контролем ситуацию в районе проведения операции и соблюдают режим прекращения огня.

Затишье предваряло обострение ситуации. "Телеграф" сообщал про потери среди украинских военных. 5 июля, в результате нарушения вооруженными формированиями Российской Федерации режима прекращения огня на Донбассе и обстрела позиций Вооруженных сил Украины, один украинский воин погиб, ещё трое получили ранения.

Также, накануне, 1 июля, местные жители сообщали о массовых обстрелах и взрывах.