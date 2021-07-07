Сухо и жарко: какая погода ждет украинцев 8 июля

С четверга, 8 июля, в Украине ожидается сухая погода. Исключением может стать кратковременный дождь на Винничине.

Об этом на странице в Facebook рассказала метеоролог Наталья Диденко.

Она отметила, что антициклон с востока вытеснит южный циклон, который принес дожди. Температура воздуха по Украине от +27 до +33 градусов и будет расти. Метеоролог отметила, что в такую жару - самое время для ягодных масок.

Согласно карте Украинского гидрометцентра, температура будет выше на западе страны.

В Киеве будет сухо и жарко. Ночью на 8 июля до +20 градусов тепла, в днем в четверг от 28 до 30 со знаком плюс.

Раньше "Телеграф" писал, как купаясь в жару делать это безопасно.

Сделать жару приятнее помогут десерты.