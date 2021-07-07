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Сухо и жарко: какая погода ждет украинцев 8 июля

Сухо и жарко: какая погода ждет украинцев 8 июля
23:19 Сегодня Телеграф

С четверга, 8 июля, в Украине ожидается сухая погода. Исключением может стать кратковременный дождь на Винничине. 

Об этом на странице в Facebook рассказала метеоролог Наталья Диденко.

Она отметила, что антициклон с востока вытеснит южный циклон, который принес дожди. Температура воздуха по Украине от +27 до +33 градусов и будет расти.  Метеоролог отметила, что в такую жару - самое время для ягодных масок. 

Согласно карте Украинского гидрометцентра, температура будет выше на западе страны. 

 прогноз погоды на 8 июля

В Киеве будет сухо и жарко. Ночью на 8 июля до +20 градусов тепла, в днем в четверг от 28 до 30 со знаком плюс. 

Раньше "Телеграф" писал, как купаясь в жару делать это безопасно. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Погода, Прогноз погоды, Наталья Диденко, 8 июля.
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