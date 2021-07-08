Затишье продлилось недолго: боевики усилили обстрел Донбасса, есть пострадавший

На Донбассе усилились обстрелы. За среду, 7 июля, зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня. За ночь на 8 июля - 3. Накануне было затишье в военных действиях - боевики соблюдали режим тишины.

Об этом сообщает страница пресс-службы Операции объединенных Сил в Facebook.

Противник нарушал режим прекращения огня 7 июля в Песках, возле Старогнатовки, Золотого-4, Причепиловки, Луганской, в направлении Авдеевки.

Один украинский защитник получил осколочные ранения. Ему оказали первую помощь и отправили в больницу, его состояние оценивают как удовлетворительное.

Украинские военные отвечали на обстрелы.

За ночь на 8 июля обострение случилось возле Опытного, Новозвановки и Невельского. Ранее "Телеграф" сообщал, что в зоне безопасности увеличилось количество военной техники.

По всем фактам нарушения со стороны пророссийских боевиков сообщили в ОБСЕ.