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Затишье продлилось недолго: боевики усилили обстрел Донбасса, есть пострадавший

Затишье продлилось недолго: боевики усилили обстрел Донбасса, есть пострадавший
08:16 Сегодня Телеграф

На Донбассе усилились обстрелы. За среду, 7 июля, зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня. За ночь на 8 июля - 3. Накануне было затишье в военных действиях - боевики соблюдали режим тишины.

Об этом сообщает страница пресс-службы Операции объединенных Сил в Facebook.   

Противник нарушал режим прекращения огня 7 июля в Песках, возле Старогнатовки, Золотого-4, Причепиловки, Луганской, в направлении Авдеевки. 

Один украинский защитник получил осколочные ранения. Ему оказали первую помощь и отправили в больницу, его состояние оценивают как удовлетворительное. 

Украинские военные отвечали на обстрелы. 

За ночь на 8 июля обострение случилось возле Опытного, Новозвановки и Невельского. Ранее "Телеграф" сообщал, что в зоне безопасности увеличилось количество военной техники.

Готовятся к наступлению: боевики на Донбассе стягивают технику в жилые районы

По всем фактам нарушения со стороны пророссийских боевиков сообщили в ОБСЕ. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Пострадавший, Активизация обстрелов на Донбассе, ООС.
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