Затишье продлилось недолго: боевики усилили обстрел Донбасса, есть пострадавший

На Донбассе усилились обстрелы. За среду, 7 июля, зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня. За ночь на 8 июля - 3. Накануне было затишье в военных действиях - боевики соблюдали режим тишины.
Об этом сообщает страница пресс-службы Операции объединенных Сил в Facebook.
Противник нарушал режим прекращения огня 7 июля в Песках, возле Старогнатовки, Золотого-4, Причепиловки, Луганской, в направлении Авдеевки.
Один украинский защитник получил осколочные ранения. Ему оказали первую помощь и отправили в больницу, его состояние оценивают как удовлетворительное.
Украинские военные отвечали на обстрелы.
За ночь на 8 июля обострение случилось возле Опытного, Новозвановки и Невельского. Ранее "Телеграф" сообщал, что в зоне безопасности увеличилось количество военной техники.
По всем фактам нарушения со стороны пророссийских боевиков сообщили в ОБСЕ.