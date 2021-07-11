Коронавирус в Украине: госпитализированных больше, чем новых случаев заражения

В Украине за минувшие сутки, 10 июля, выявили 290 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 23, медработников — 7). Больше всего новых больных в Киеве и Днепропетровской области.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины.
Также за минувшие сутки:
госпитализировали 374 человека;
летальных исходов - 5;
выздоровели - 374 человека.
За сутки протестовали методом ПЦР - 12 885 человек, методом ИФА - 3296 человек, экспресс-тестами - 9175 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.
Всего за все время пандемии в Украине заболели - 2 241 043 лица; выздоровели - 2 177 293 лица; летальных случаев - 52 597.
Напомним, днем ранее в Украине выявили 507 новых случаев коронавируса. 9 июля Миздрав сообщал о 655 новых больных.
Также отметим, что в Европе призвали отказаться от двух вакцин - российской "Спутник V" и китайской CoronaVaс. Именно последней, сейчас массово прививают украинцев.