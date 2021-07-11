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Коронавирус в Украине: госпитализированных больше, чем новых случаев заражения

Коронавирус в Украине: госпитализированных больше, чем новых случаев заражения
08:34 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

В Украине за минувшие сутки, 10 июля, выявили 290 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 23, медработников — 7). Больше всего новых больных в Киеве и Днепропетровской области.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализировали 374 человека;

летальных исходов - 5;

выздоровели - 374 человека.

Статистика коронавируса на 11.07.2021

За сутки протестовали методом ПЦР - 12 885 человек, методом ИФА - 3296 человек, экспресс-тестами - 9175 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.

Всего за все время пандемии в Украине заболели - 2 241 043 лица; выздоровели - 2 177 293 лица; летальных случаев - 52 597.

Напомним, днем ранее в Украине выявили 507 новых случаев коронавируса.   9 июля Миздрав сообщал о 655 новых больных.

Также отметим, что в Европе призвали отказаться от двух вакцин - российской "Спутник V" и китайской CoronaVaс. Именно последней, сейчас массово прививают украинцев.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Все по теме:

Минздрав, Коронавирус, Covid-19, Статистика Минздрава.
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