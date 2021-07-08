Скажите "нет" этим вакцинам: в Европе раскритиковали распространенные в Украине прививки от коронавируса

Во Франции призвали отказаться от двух вакцин - российской "Спутник V" и китайской CoronaVaс. Именно последней, к слову, сейчас массово прививают украинцев.

По информации телеканала Francе 2, Министерство иностранных дел этой страны убеждено, что доверять нужно только проверенным "рабочим" вакцинам.

Так, по словам госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, граждане его страны должны вакцинироваться только действенными препаратами, которые признаны в Евросоюзе.

"Что касается ряда других вакцин, в том числе российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", - сказал Бон.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 8 июля количество полностью вакцинированных украинцев пересекло отметку в миллион человек. А за минувшие сутки, 7 июля, в Украине сделали рекордное количество прививок против коронавируса – более 100 тысяч.

Также мы сообщали, что в Москве бездомный напал на мужчину, который не подал ему милостыню. За жадность он воткнул прохожему шприц с криком: "Тогда держи прививку".