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Жара и грозы: в понедельник в Украине местами палящий зной разбавится дождями

Жара и грозы: в понедельник в Украине местами палящий зной разбавится дождями
23:31 Вс, 11 Июль 2021 Телеграф Фото: Facebook

В ближайшие сутки над Украиной будет преобладать жаркий воздух тропического происхождения. Жаркая погода сохранится во всех регионах страны, местами пройдут дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр

По прогнозам синоптиков, 12 июля на западе страны без осадков, температура ночью +16...+21°, днем +29...+34°, в Карпатах ночью +9...+14°, днем +23...+28°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На севере страны местами пройдут кратковременные грозы, град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +18...+20°, днем +30...+32°. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 12 июля

Прогноз погоды на 12 июля

В центральных областях пройдут грозовые дожди, температура ночью +19...+21°, днем +29...+31°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На востоке и юге Украины в понедельник, 12 июля, местами пройдут дожди. Температура ночью +20...+22°, днем +30...+32°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в понедельник ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +19...+21°, днем +30...+32°.

13 июля во всех регионах сохранится жаркая погода. На Правобережье местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Температура ночью +19...+21°, днем +30...+32°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 13 июля

Прогноз погоды на 13 июля

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на ближайшую неделю и рассказали, когда отступит жара. О том, как спастись от жары и оказать помощь при тепловом ударе, читайте в материале "Телеграфа": Как перенести сильную жару: названы простые советы (инфографика).

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Погода, Укргидрометцентр, Синоптики, Прогноз погоды.
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