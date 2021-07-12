Суд арестовал генерала Павловского и назначил "космический" залог: подробности

В Киеве избрали меру пресечения бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому, против которого открыто дело о поставках военной техники низкого качества.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление Госбюро расследований, Печерский суд принял решение отправить Павловского под стражу на два месяца с возможностью внести залог в размере 475 миллионов гривен.

Это уже четвертая мера пресечения подозреваемым по делу о закупках некачественной техники для ВСУ.

По данным ГБР, глава правления завода "Кузня на Рыбальском" вступил в сговор с бывшим замминистра и уговорил того заключить контракт на поставку катеров для ВСУ именно с этим заводом.

Кроме того в ГБР сообщили, что была проведена закупка у "Богдан Моторс" санитарных автомобилей, которые не соответствуют требованиям для эксплуатации в Вооруженных силах.

Ущерб от их действий был оценен в более чем 475 миллионов гривен.

Кроме Павловского подозрения были вручены директору департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2015-2017 гг.), директору департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2018 -2019 гг.), а также главе правления "Кузни на Рыбальском".

Как сообщалось ранее, СБУ и ГФС провели обыски на заправках сети Glusko, которую связывают с Виктором Медведчуком.