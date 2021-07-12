"Эпопея официально завершена": обвиняемый в "наркомании за рулем" нардеп Брагар вернул права

Народный депутат "Слуги народа" Евгений Брагар сообщил, что после скандала с задержанием якобы за вождение в состоянии наркотического опьянения, ему вернули водительские права.

Об этом он сам сообщил в своей странице в Фейсбук.

"Уже сегодня я забрал свое водительское удостоверение. Эпопея с обвинениями в наркомании за рулем уже официально завершена. И все же по итогам этой истории остались некоторые вопросы", - написал он.

В частности он задался вопросом о том, почему права ему возвращали так долго. По его мнению, это было сделано чтобы "завершить историю по-тихому".

Также Брагар указал, что у него есть вопросы к патрульным относительно превышения полномочий и требования взятки.

"По итогам моих заявлений в ГБР было зарегистрировано производства по двум патрульным", - добавил он.

Как сообщалось ранее, заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что в отношении патрульных, остановивших Брагара, проводится "тщательная проверка".