33 ножевых за сбор еды на кладбище: суд вынес приговор убийце второклассника на Харьковщине

В Харьковской области вынесли приговор по делу об убийстве второклассника на кладбище в поселке Великий Бурлук. Об этом передает местный ресурс Newsroom со ссылкой на решение Чугуевского городского суда.

Так, в сентябре 2017 года второклассник собирал еду на кладбище. Девятилетнего мальчика встретил психически нездоровый мужчина, который напоил ребенка до потери сознания. После этого злоумышленник убил второклассника, нанеся 33 ножевых ранения. Тело погибшего нашли только спустя два месяца.

Фигуранта оперативно задержали правоохранители, однако тот отказался от дачи показаний. Следствие заявило, что мужчине показалось, будто бы школьник посягает на его право собирать с могил еду и напитки. Отметим, что погибший ребенок жил в неполной семье, мальчик часто наведывался на кладбище за конфетами и печеньем.

Мужчина, оказавшийся уроженцем Грузии, так и не дал показания, но признал свою вину. За умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью, суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. Время, проведенное в СИЗО с октября 2017 года, будет засчитано в срок отбывания наказания. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в апелляции.

Напомним, в Белой Церкви по подозрению в убийствах задержали врача. Подозревается, что он забил до смерти отверткой и искромсал ножом незнакомца.