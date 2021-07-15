Когда День бухгалтера в Украине: дата и важность профессии

В Украине ежегодно 16 июля отмечают свой профессиональный праздник бухгалтера и аудиторы - люди, которые занимаются финансами любого предприятия.

Официально День бухгалтера был учрежден указом президента Украины Леонидом Кучмой № 662/2004 от 18 июня 2004 года. А указом президента Петра Порошенко № 103/2018 от 20 апреля 2018 года праздник стал именоваться Днем бухгалтера и аудитора.

Добавим, что бухгалтеры в Украине имеют возможность отмечать свой профессиональный праздник два раза в год - 16 июля и 10 ноября (Международный день бухгалтера).

Сегодня бухгалтер - это тот человек, который имеет высшее образование, знает компьютер, современное законодательство, обладает дипломатичностью и мобильностью. Именно на этого грамотного человека возложена ответственность за принятие экономических решений, которые позволяют достигать максимальной эффективности от расходования ресурсов организации.

Бухгалтерские отделы есть практически повсюду, поэтому 16 июля рабочие коллективы готовят корпоративы, поздравления и символические подарки к профессиональному празднику своих коллег. "Телеграф" публикует красивые открытки и картинки с Днем бухгалтера и аудитора 16 июля на русском и украинском языках.

Красивые поздравления с Днем бухгалтера в стихах на украинском языке по ссылке.