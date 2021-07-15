На Украину надвигается огромное пылевое облако из Сахары: к чему готовиться

На Украину со стороны Польши движется пылевое облако из Сахары. Об этом сообщил синоптик Валерий Латуха на своей страничке в Facebook.

Как рассказал метеоролог, частички пыли в воздухе оказывают серьезный ущерб здоровью человека. В зоне риска находятся люди, больные астмой или прочими заболеваниями дыхательной системы. Также пыль пагубно влияет на аллергиков, людей с больной сердечно-сосудистой системой.

Кроме того, аэрозоли сказываются на погоде. Большое количество пылевых частиц способно нагревать или охлаждать поверхность Земли, влиять на образование облаков.

Специалисты рекомендуют людям в зоне риска закрыть окна и переждать пылевую бурю дома. На улицу выходить следует только при острой необходимости. С собой нужно обязательно иметь чистую воду и средства для защиты дыхательных путей.

Напоминаем, что это не первая пылевая буря за это лето. Месяц назад пылевое облако накрыло Киев. Погоду в этом сезоне можно назвать аномальной, например, в июне, на берегу Одессы был замечен огромный смерч, об этом ранее сообщает "Телеграф".