Скачать
Четверг, 15.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Интерпол объявил в розыск одного из богатейших украинцев
Интерпол объявил в розыск одного из богатейших украинцев
В Турции задержали 4 украинских моряков по обвинениям в контрабанде наркотиков
В Турции задержали 4 украинских моряков по обвинениям в контрабанде наркотиков
ВСУ вновь понесли потери на Донбассе: ранены двое украинских воинов
ВСУ вновь понесли потери на Донбассе: ранены двое украинских воинов
С отставкой Авакова Банковая получает полноту власти: зачем ей нужна такая монополия?
С отставкой Авакова Банковая получает полноту власти: зачем ей нужна такая монополия?

На Украину надвигается огромное пылевое облако из Сахары: к чему готовиться

На Украину надвигается огромное пылевое облако из Сахары: к чему готовиться
Обновлено 17:19 Сегодня Телеграф

На Украину со стороны Польши движется пылевое облако из Сахары. Об этом сообщил синоптик Валерий Латуха на своей страничке в Facebook.

Как рассказал метеоролог, частички пыли в воздухе оказывают серьезный ущерб здоровью человека. В зоне риска находятся люди, больные астмой или прочими заболеваниями дыхательной системы. Также пыль пагубно влияет на аллергиков, людей с больной сердечно-сосудистой системой.

Кроме того, аэрозоли сказываются на погоде. Большое количество пылевых частиц способно нагревать или охлаждать поверхность Земли, влиять на образование облаков.  

Специалисты рекомендуют людям в зоне риска закрыть окна и переждать пылевую бурю дома. На улицу выходить следует только при острой необходимости. С собой нужно обязательно иметь чистую воду и средства для защиты дыхательных путей.

Напоминаем, что это не первая пылевая буря за это лето. Месяц назад пылевое облако накрыло Киев. Погоду в этом сезоне можно назвать аномальной, например, в июне, на берегу Одессы был замечен огромный смерч, об этом ранее сообщает "Телеграф".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Александр Лапин
Автор: Александр Лапин
Просмотры: 339

Все по теме:

Экология, Погода в Украине, Пылева буря, Влияние пыли на здоровье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Для Зеленского это будет новый Майдан: названо условие, при котором Россия пойдет на уступки в "нормандском формате"
02 Путин получил нужный сигнал: как Запад подставляет Украину под новый удар со стороны России
03 Вратарь сборной Украины Георгий Бущан впервые показал свою вторую половинку
04 Навели суету: под Одессой чеченцев уложили лицами в пол прямо на свадьбе за стрельбу на улице (видео)
05 Шумиха вокруг "харьковских соглашений" - фарс, но он может закончиться новыми санкциями
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Приплыли прямо на пляж: дельфины порадовали отдыхающих в Одессе украинцев (видео)
Приплыли прямо на пляж: дельфины порадовали отдыхающих в Одессе украинцев (видео)
В Мелитополе горел элитный коттедж на несколько квартир - клубы дыма были видны со всех точек города (фото)
В Мелитополе горел элитный коттедж на несколько квартир - клубы дыма были видны со всех точек города (фото)
В Украине могут ввести повторную вакцинацию: названо условие
В Украине могут ввести повторную вакцинацию: названо условие
В России скончался Петр Мамонов: у лидера группы &quot;Звуки Му&quot; был COVID-19
В России скончался Петр Мамонов: у лидера группы "Звуки Му" был COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь