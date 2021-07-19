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Понедельник, 19.07.2021
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Нет и быть не может: экс-глава Минздрава опроверг слова Ляшко о лекарствах прямого действия от COVID-19

Нет и быть не может: экс-глава Минздрава опроверг слова Ляшко о лекарствах прямого действия от COVID-19
Обновлено 18:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине вскоре могут появиться лекарства против коронавируса. 

По его словам, в мире начали появляться некие инновационные лекарства, которые могут помочь уже инфицированным людям побороть болезнь. 

Он также пообещал через несколько недель уведомить о том, что это за лекарства и когда они будут доступны. 

На это заявление отреагировал бывший глава Минздрава Олег Мусий. 

"Скажу сразу как врач, препарата прямого действия конкретно против коронавируса не существует нигде в природе и существовать не может", - сказал он в эфире канала "Украина 24". 

Мусий указал, что в целом противовирусные лекарства существуют, но не против коронавиуруса. Поэтому он выразил убеждение, что Ляшко либо ошибся, либо не имел точной информации. 

Напомним, ранее Ляшко объяснил, смогут ли украинцы путешествовать по Европе после прививки вакциной CoronaVac.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Минздрав, Виктор Ляшко, Коронавирус, Олег Мусий, Covid-19.
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