СБУ задержала бывшего депутата "республик", причастного к принятию "конституции ЛНР" (фото)

В Харьковской области Служба безопасности Украины задержала бывшего депутата парламента так называемой "республики ЛДНР". Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что задержанный участвовал в создании незаконных органов власти на временно неподконтрольной территории Луганской области, был депутатом так называемых "Народного совета" и "парламента Союза народных республик Л/ДНР". Кроме того, он причастен к принятию псевдоконституции "ЛНР".

"Руководители псевдогосударственного образования неоднократно поощряли злоумышленника за активную подрывную деятельность, направленную против Украины", - говорится в сообщении украинских правоохранителей.

Как отметили в СБУ, мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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