"Вопрос нескольких лет": в "Слуге народа" рассказали, когда в Украине отменят воинский призыв

В Украине могут с 2023 года отменить воинский призыв.

Об этом рассказал в интервью "Українські Новини" глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, после принятия закона о национальном сопротивлении, будут вносится изменения в военную стратегию Украины, в частности будет заменена служба по призыву на службу в резерве.

"Базовые изменения — это вопрос нескольких лет. Может, в следующем году какие-то вещи мы успеем сделать. До конца каденции должны успеть в целом", - сказал Корниенко.

Он подтвердил слова своей коллеги по фракции Ирины Верещук о том, что отмены призыва в 2021-22 годах не будет, но указал, что это будет возможным с 2023 года.

Помимо отмены призыва будет внедрятся реформа военкомата и другие изменения в рамках плана членства в НАТО.

"Военная реформа будет происходить дальше постоянно", - добавил Корниенко.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация о массовом увольнении военных летчиков. В Командовании воздушных сил ВСУ объяснили, с чем это связано.