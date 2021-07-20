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"Вопрос нескольких лет": в "Слуге народа" рассказали, когда в Украине отменят воинский призыв

"Вопрос нескольких лет": в "Слуге народа" рассказали, когда в Украине отменят воинский призыв
Обновлено 17:29 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Украине могут с 2023 года отменить воинский призыв. 

Об этом рассказал в интервью "Українські Новини" глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. 

По его словам, после принятия закона о национальном сопротивлении, будут вносится изменения в военную стратегию Украины, в частности будет заменена служба по призыву на службу в резерве. 

"Базовые изменения — это вопрос нескольких лет. Может, в следующем году какие-то вещи мы успеем сделать. До конца каденции должны успеть в целом", - сказал Корниенко. 

Он подтвердил слова своей коллеги по фракции Ирины Верещук о том, что отмены призыва в 2021-22 годах не будет, но указал, что это будет возможным с 2023 года. 

Помимо отмены призыва будет внедрятся реформа военкомата и другие изменения в рамках плана членства в НАТО. 

"Военная реформа будет происходить дальше постоянно", - добавил Корниенко. 

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация о массовом увольнении военных летчиков. В Командовании воздушных сил ВСУ объяснили, с чем это связано

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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ВСУ, Призыв, Слуга народа, Александр Корниенко.
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