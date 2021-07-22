Борщ оказался в небе раньше украинского спутника: сеть супермаркетов отличилась нестандартной рекламой (видео)

Сеть супермаркетов "Сильпо" запустила в стратосферу украинские блюда: борщ и гречишный багет собственного производства. Продукты подняли на высоту 30 километров и засняли это благодаря камерам на борту стратостата.

Об этом в четверг, 22 июля, сообщает официальный сайт "Сильпо".

Как рассказали в компании, стратостат с продуктами "на борту" поднимался в стратосферу со скоростью 6 метров в секунду.

В "Сильпо" говорят, что запустили продукты в небо, "чтобы вся планета знала, что украинский борщ - это космос".

Идея о такой рекламе возникла у маркетологов после того, как Джефф Безос отправился в туристическое путешествие в космос.

"Мир наблюдает за космическими путешествиями, поэтому мы решили рассказать о борще и гречишном багете с тридцатикилометровой высоты", - говорит директор по маркетингу "Сильпо" Екатерина Огуряева.

Также представители сети отметили, что если доставка заказа продуктов из супермаркета занимает около 40 минут, то полет борща в стратосферу занял полтора часа.

Таким образом украинский борщ побывал в небе ранее, чем украинский спутник "Січ 2-30", который должны запустить на орбиту в декабре текущего года.