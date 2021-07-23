Скачать
Пятница, 23.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Токио-2020
Украинцы массово выезжают за город: цены растут в разы и это не предел
Украинцы массово выезжают за город: цены растут в разы и это не предел
Олимпиада: онлайн-трансляция церемонии открытия Игр в Токио
Олимпиада: онлайн-трансляция церемонии открытия Игр в Токио
Украина получает удар в спину от друзей? Почему Белый дом готов принять Зеленского лишь в конце лета
Украина получает удар в спину от друзей? Почему Белый дом готов принять Зеленского лишь в конце лета
Под Киевом дачника укусил один из опаснейших в мире пауков
Под Киевом дачника укусил один из опаснейших в мире пауков

Карантина осенью не избежать: в Минздраве рассказали о штамме Дельта

Карантина осенью не избежать: в Минздраве рассказали о штамме Дельта
14:41 Сегодня Телеграф

Из-за штамма коронавируса "Дельта" в Украине не исключено, что будет снова введен локдаун. Сейчас зафиксировано несколько случаев в стране, а также более сотни сообщений о нем из других стран.

Об этом в пятницу, 23 июля, в эфире "1+1" сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

По его словам, к "красной зоне" Украина снова вернет – это всего лишь вопрос времени. 

"В стране коронавирус не исчезает, а лишь происходит мутация штаммов. Уже зарегистрирован новый штамм - "Дельта". Кроме того, более ста стран уже заявили о больших вспышках мутации Covid-19", - сказал он.

Также он напомнил, что в данный момент, до 31 августа, в нашей стране действует адаптивный карантин, вся Украина сейчас находится в "зеленой" зоне.

"Сейчас в Украине две дозы прививки получили всего 4% граждан, хотя в Минздраве сообщают, что вакцинация в стране ускоряется", - рассказал он.

Как писал ранее "Телеграф", в Украине появились тесты для выявления штамма "Дельта". Пройти его пока что можно в столице. Это стало возможным после того, как в Киеве зафиксировали первые случаи заражения.

Кроме того, на штамм коронавируса "Дельта" к сентябрю 2021 года, вероятно, будет приходиться девять десятых новых случаев заражения COVID-19 в Европейском Союзе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Магдык
Автор: Наталья Магдык
Просмотры: 220

Все по теме:

Вакцинация, Delta, Коронавирус, Локдаун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Хотели проучить": стали известны подробности нападения СБУшников на пограничников на границе с РФ
02 Саша Лобода рассказала о поездке с выпившим Леоненко в поезде (видео)
03 "Шоб вы так жили": у одесситки-пенсионерки украли $100 тыс.
04 В России назвали условие продления поставок газа через Украину
05 Уснул за рулем: в России авто на полном ходу вылетело на тротуар и сбило шесть человек, момент ДТП попал на видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В курортной Турции - стихийное бедствие: людей вывозят на лодках (фото, видео)
В курортной Турции - стихийное бедствие: людей вывозят на лодках (фото, видео)
Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция
Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция
В Киеве изъяли героина на миллиард гривень и задержали турецких контрабандистов (фото)
В Киеве изъяли героина на миллиард гривень и задержали турецких контрабандистов (фото)
Полнолуние 24 июля: что нельзя делать в этот период
Полнолуние 24 июля: что нельзя делать в этот период
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь