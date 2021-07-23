Карантина осенью не избежать: в Минздраве рассказали о штамме Дельта

Из-за штамма коронавируса "Дельта" в Украине не исключено, что будет снова введен локдаун. Сейчас зафиксировано несколько случаев в стране, а также более сотни сообщений о нем из других стран.

Об этом в пятницу, 23 июля, в эфире "1+1" сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

По его словам, к "красной зоне" Украина снова вернет – это всего лишь вопрос времени.

"В стране коронавирус не исчезает, а лишь происходит мутация штаммов. Уже зарегистрирован новый штамм - "Дельта". Кроме того, более ста стран уже заявили о больших вспышках мутации Covid-19", - сказал он.

Также он напомнил, что в данный момент, до 31 августа, в нашей стране действует адаптивный карантин, вся Украина сейчас находится в "зеленой" зоне.

"Сейчас в Украине две дозы прививки получили всего 4% граждан, хотя в Минздраве сообщают, что вакцинация в стране ускоряется", - рассказал он.

Как писал ранее "Телеграф", в Украине появились тесты для выявления штамма "Дельта". Пройти его пока что можно в столице. Это стало возможным после того, как в Киеве зафиксировали первые случаи заражения.

Кроме того, на штамм коронавируса "Дельта" к сентябрю 2021 года, вероятно, будет приходиться девять десятых новых случаев заражения COVID-19 в Европейском Союзе.