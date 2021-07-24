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Земельная реформа станет турбодрайвером тысяч конфликтов в ближайший год - журналист
Земельная реформа вызовет тысячи конфликтов в ближайший год - журналист

Земельная реформа станет турбодрайвером тысяч конфликтов в ближайший год - журналист

Земельная реформа станет турбодрайвером тысяч конфликтов в ближайший год - журналист
09:09 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В ближайшее время земельный вопрос станет очень социально актуальным на фоне земельной реформы, ввиду чего ожидается вспышка множества конфликтов.

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист, шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко.

"Звонил знакомый фермер и рассказал ситуацию, которая является показательной для оценки макроконтекста. Он спросил меня, как не потерять 3 га земли под пастбища, которые получили при развале колхоза. Тогда в их селе все получили паи по 10 га. 7 га оформили сельскохозяйственные земли, а 3 оставили, как пастбища. Ясное дело, что так селяне решили экономить на налогах и никто не парился как оно будет, пока условия не изменятся. И вот условия изменились - принята сельхозреформа. Местные феодалы начали быстренько подбирать землю. Причём луга возле реки они уже давно забрали и распахали, а вот эти неоформленные земли сейчас начинают подбирать. И селяне, что держат скот «вдруг» оказались без земли. Или вот-вот окажутся. Что делать не знают. Ведь скот - база их семейной экономики. Нет пастбищ и все.

В другой ОТГ знаю случай, когда руководство раздаёт по 2 га своим пятилетним внукам и племянникам, пока другие годами не могут получить землю.

Виталий Кулик в последней нашей беседе рассказывал, как в Карпатах полным ходом идёт процесс огораживания гор. И уже ставятся заборы. Выпасать коров, как раньше тоже не получится, и у селян смурные настроения насчёт будущего.

Я это к чему? Это к тому, что земельный вопрос станет одном из турбодрайверов тысяч конфликтов в ближайший год. Земельная реформа была начата без глубокой проработки, как защитить интересы мелких фермеров, которые толком не защищены юридически и не имеют финансовых ресурсов.

Зеленский записал себе в "плюсы" земельную реформу: "это реальные действия"

Поэтому земельный вопрос будет, как и сто лет назад, очень и очень социально актуальным. Та же Юлия Тимошенко уже смекнула это давно и оседлала тему в последние пару лет, набрав на этом несколько процентов рейтинга за последний год. Если у Тимошенко после выборов 2019 года обвалился до 8%, то последние замеры показывают 11-12%.  Фактически она отыграла позиции к первому туру президентских выборов, используя тему ЖЕХ и земли.

И уверен, что в эту тему начнут заходить и другие политические силы по мере углубления социально-экономического кризиса в Украине. На осень формируется целый веер мощных проблем - взлёт цен на ЖКХ, имплементация Минска-2, драконовские законы по экономике, которые бесят бизнес, санкции СНБО, которые за 8 месяцев наплодили множество врагов президента, но пока ещё не ответили на вопрос о выхлопе, например, о судьбе Медведчука или Порошенко и земельный вопрос. У команды Зеленского сегодня эйфория и иллюзия всемогущества, но лично я вижу все предпосылки для новой волны потрясений в Украине", - написал он.

Отдаём "черное золото" в частные руки, недорого: что будет с украинской землей после реформы?

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Земля, Земельная реформа, Блог, Юрий Романенко.
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