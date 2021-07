Одно из красивейших в этом году: каким было "оленье" полнолуние в разных городах мира (фото, видео)

В субботу, 24 июля, люди по всему миру могли наблюдать так называемое "Оленье" полнолуние.

Свое название явление получило из-за того, что в эту пору у молодых самцов оленей начинают расти рога. Также полнолуние известно под названиями "Золотое" или "Роковое" из-за яркого желтого цвета Луны.

Естественно столь зрелищное явление не могло пройти мимо пользователей сети и многие из них показали, как это выглядело в разных уголках мира.

#fullmoon and an old Prairie giant in Southern Manitoba pic.twitter.com/kGVwrNi5an

— Deb Maluk (@dmaluk1) July 24, 2021