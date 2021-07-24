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Украина ввела санкции против Wildberries из-за продукции с Путиным: у Лаврова язвительно ответили

Украина ввела санкции против Wildberries из-за продукции с Путиным: у Лаврова язвительно ответили
Обновлено 20:19 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 23 июля, подписал решение СНБО о введении санкций против российского онлайн-магазина Wildberries. Магазин получил "известность" в сети за то, что продавал в Украине форму солдат РФ, футболки с российской и советской символикой, а также с портретами Путина. 

Министр Культуры Александр Ткаченко поблагодарил Зеленского за такой шаг. 

"Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии", - написал он. 

Он подчеркнул, что антиукраинским тезисам, книгам и нарративам в Украине не место и указал, что следующими станут российские ОТТ-платформы, то есть сервисы, занимающиеся предоставлением видеоуслуг через интернет. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь указала на то, что подобные вещи можно купить и на американском Amazon. 

"Интересно, когда тяжесть украинских санкций почувствуют Amazon и Джефф Безос?", - написала она. 

Как сообщалось ранее, Wildberries запустился в Украине в сентябре 2020 года и сразу же попал в скандал из-за ассортимента товаров.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 155

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Россия, Санкции, СНБО, Wildberries.
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