Собор Архангела Гавриила: народные приметы и запреты 26 июля

В понедельник, 26 июля, православная церковь празднует "Собор Архангела Гавриила". Также этот праздник носит названия "День Архангела Гавриила", "День Гавриила", "Гаврила Летний". Напомним, что День Гавриила уже отмечался в этом году, а поводом к празднованию Собора Архангела Гавриила 26 июля, как считается, стала дата освящения храма, воздвигнутого в Константинополе во имя Гавриила.

Архангел почитается как один из семи главных ангелов и несколько раз упоминается в Библии. Именно Гавриил предсказал пророку Даниилу о грядущей судьбе еврейского народа, сообщил Деве Марии о рождении Христа.

Источник: pravchelny

Гаврила Летний считается "громовым", "сердитым" праздником. Никто в этот день не должен был работать, так как Гавриил "заведует" громами, может спалить копну. Также на Руси 26 июля молились Богородице - просили побольше сил для уборки урожая.

Народные приметы 26 июля

Теплая и солнечная погода - осень будет продолжительной, и холода придут нескоро.

Дождливый день 26 июля - зима будет морозной и снежной.

Если низко выросли шишки - быть ранним морозам, если наверху - настоящие холода наступят в конце января.

Что запрещено делать 26 июля

Как и в любой праздник, в этот день категорически запрещается обманывать, изворачиваться и лукавить.

Не желательно брать и давать деньги в долг.

Жадничать 26 июля нельзя. Обычно на Гавриила пекли пироги и делились им с родственниками, соседями или прохожими.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 26 июля в Украину вернется жара. Температура воздуха будет достигать до +36...+38 градусов.