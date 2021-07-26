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Собор Архангела Гавриила: народные приметы и запреты 26 июля

Собор Архангела Гавриила: народные приметы и запреты 26 июля
00:01 Сегодня Телеграф

В понедельник, 26 июля, православная церковь празднует "Собор Архангела Гавриила". Также этот праздник носит названия "День Архангела Гавриила", "День Гавриила", "Гаврила Летний". Напомним, что День Гавриила уже отмечался в этом году, а поводом к празднованию Собора Архангела Гавриила 26 июля, как считается, стала дата освящения храма, воздвигнутого в Константинополе во имя Гавриила.

Архангел почитается как один из семи главных ангелов и несколько раз упоминается в Библии. Именно Гавриил предсказал пророку Даниилу о грядущей судьбе еврейского народа, сообщил Деве Марии о рождении Христа.

День Собор Архангела Гавриила

Источник: pravchelny

Гаврила Летний считается "громовым", "сердитым" праздником. Никто в этот день не должен был работать, так как Гавриил "заведует" громами, может спалить копну. Также на Руси 26 июля молились Богородице - просили побольше сил для уборки урожая.

Народные приметы 26 июля

  • Теплая и солнечная погода - осень будет продолжительной, и холода придут нескоро.

  • Дождливый день 26 июля - зима будет морозной и снежной.

  • Если низко выросли шишки - быть ранним морозам, если наверху - настоящие холода наступят в конце января.

Что запрещено делать 26 июля

  • Как и в любой праздник, в этот день категорически запрещается обманывать, изворачиваться и лукавить.

  • Не желательно брать и давать деньги в долг.

  • Жадничать 26 июля нельзя. Обычно на Гавриила пекли пироги и делились им с родственниками, соседями или прохожими.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 26 июля в Украину вернется жара. Температура воздуха будет достигать до +36...+38 градусов.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 113

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты, День Архангела Гавриила.
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