Какой праздник 27 июля: народные приметы и запреты

Во вторник, 27 июля, почитается память одного из 70 апостолов - святого Акила, а также известного чудотворца Стефана Махрищского.

Акила был родом из города Понте, но долго жил в Риме, пока не был изгнан оттуда по велению императора Клавдия. В Коринфе вместе с женой Прискиллой, Акила познакомился со святым Павлом, который впоследствии обратил их в христианство. Супруги проводили в своем доме богослужения и до конца жизни распространяли христианскую веру.

Источник: baptist.org

27 июля православная церковь также вспоминает чудотворца Стефана Махрищского, основателя нескольких монастырей.

Источник: stefmon

На Руси считали, что с 27 июля постепенно наступает осень. День обычно выдавался пасмурным и дождливым - нередко поднимался сильный ветер, начинались грозы.

Народные приметы 27 июля

Восходящее солнце огненного цвета и на небе много облаков - к дождю.

Если 27 июля нет осадков, то осень будет недождливой.

На Акилу наступают дождливые дни, вырастают грибы.

Что запрещено делать 27 июля

Нежелательно 27 июля 2021 года подсчитывать свои накопления или запасы. Верили, что после таких манипуляций они начнут хуже прибывать.

Откажитесь в этот день от темных вещей, чтобы день завершился удачно.

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