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Какой праздник 27 июля: народные приметы и запреты

Какой праздник 27 июля: народные приметы и запреты
01:00 Сегодня Телеграф

Во вторник, 27 июля, почитается память одного из 70 апостолов - святого Акила, а также известного чудотворца Стефана Махрищского.

Акила был родом из города Понте, но долго жил в Риме, пока не был изгнан оттуда по велению императора Клавдия. В Коринфе вместе с женой Прискиллой, Акила познакомился со святым Павлом, который впоследствии обратил их в христианство. Супруги проводили в своем доме богослужения и до конца жизни распространяли христианскую веру.

святые Прискилла и Акила

Источник: baptist.org

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27 июля православная церковь также вспоминает чудотворца Стефана Махрищского, основателя нескольких монастырей.

Стефан Махрищский чудотворец

Источник: stefmon

На Руси считали, что с 27 июля постепенно наступает осень. День обычно выдавался пасмурным и дождливым - нередко поднимался сильный ветер, начинались грозы.

Народные приметы 27 июля

  • Восходящее солнце огненного цвета и на небе много облаков - к дождю.

  • Если 27 июля нет осадков, то осень будет недождливой.

  • На Акилу наступают дождливые дни, вырастают грибы.

Что запрещено делать 27 июля

  • Нежелательно 27 июля 2021 года подсчитывать свои накопления или запасы. Верили, что после таких манипуляций они начнут хуже прибывать.

  • Откажитесь в этот день от темных вещей, чтобы день завершился удачно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на этой неделе в Украину вернется жара.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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