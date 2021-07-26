Скачать
Понедельник, 26.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Тарифы растут, "дельта штамм" наступает: ждать ли Зеленскому массовых протестов этой осенью
Тарифы растут, "дельта штамм" наступает: ждать ли Зеленскому массовых протестов этой осенью
Репин, Пикассо и Малевич в обычном селе на Харьковщине: как Пархомовский музей разрушает стереотипы
Репин, Пикассо и Малевич в обычном селе на Харьковщине: как Пархомовский музей разрушает стереотипы
Скандалом с ЛГБТ-блогером во Львове заинтересовались военные
Скандалом с ЛГБТ-блогером во Львове заинтересовались военные
Еще одна смерть: после расхваленной вакцины против коронавируса скончался молодой мужчина
Еще одна смерть: после расхваленной вакцины против коронавируса скончался молодой мужчина

Теперь без баллов: в Украине вводится новая система оценивания для младших классов

Теперь без баллов: в Украине вводится новая система оценивания для младших классов
19:49 Сегодня Телеграф НУШ

Министерство образования и науки утвердило новые методические рекомендации по оценке результатов учеников 1-4 классов согласно которым школьников будут оценивать не балами, а буквами.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Переход на вербальное оценивание сделали из-за того, что кроме оценочного суждения о достижении, буква может еще называть и уровень результата обучения.

Согласно данным МОН, результаты школьников учителя теперь будут определять такими буквами:

  • П - начальный уровень

  • С - средний уровень

  • Д - достаточный уровень

  • В - высокий уровень

Также в Министерстве образования заявили, что для учеников 1-2 классов буквенное оценивание будет обязательным, а для школьников 3-4 классов учебное заведение само может выбрать вербальную или же уровневую оценку объективных результатов учения. 

Также в МОН заявляют, что вербальную оценку можно выражать как устно, так и письменно, а уровневую - с учетом динамики достижений ученика.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, на какие специальности чаще всего идут учиться магистры и бакалавры в 2021 году в Украине.

Напоминаем о том, что в этом году ВУЗы Львова и Киева в топе среди выпускников - инфографика.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 176

Все по теме:

Школа, МОН, Система оценивания, Начальные классы, 1-4 классы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Восстановлению не подлежит: у переболевших коронавирусом людей нашли новую особенность
02 Черновецкий рассказал, как вызывал проституток второму президенту Украины (видео)
03 "Тарас-папуас" и сын его гей: вокруг студии "Дизель шоу" разгорается нешуточный скандал за шутки о темнокожих (видео)
04 Еще одна смерть: после расхваленной вакцины против коронавируса скончался молодой мужчина
05 Языковой скандал в Харькове: продавщицу, пославшую клиентку "в п**ду", уволили
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский заменил указ Порошенко о президентских советниках: что изменилось
Зеленский заменил указ Порошенко о президентских советниках: что изменилось
Пассажиров не было в списках, а от автобуса &quot;отвалилось&quot; колесо: поездка в Кирилловку едва не обернулся трагедией для харьковчан
Пассажиров не было в списках, а от автобуса "отвалилось" колесо: поездка в Кирилловку едва не обернулся трагедией для харьковчан
Украинская тяжелоатлетка Конотоп показала пятый результат на Олимпиаде в Токио
Украинская тяжелоатлетка Конотоп показала пятый результат на Олимпиаде в Токио
&quot;Тарас-папуас&quot; и сын его гей: вокруг студии &quot;Дизель шоу&quot; разгорается нешуточный скандал за шутки о темнокожих (видео)
"Тарас-папуас" и сын его гей: вокруг студии "Дизель шоу" разгорается нешуточный скандал за шутки о темнокожих (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь