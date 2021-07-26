Теперь без баллов: в Украине вводится новая система оценивания для младших классов

Министерство образования и науки утвердило новые методические рекомендации по оценке результатов учеников 1-4 классов согласно которым школьников будут оценивать не балами, а буквами.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Переход на вербальное оценивание сделали из-за того, что кроме оценочного суждения о достижении, буква может еще называть и уровень результата обучения.

Согласно данным МОН, результаты школьников учителя теперь будут определять такими буквами:

П - начальный уровень

С - средний уровень

Д - достаточный уровень

В - высокий уровень

Также в Министерстве образования заявили, что для учеников 1-2 классов буквенное оценивание будет обязательным, а для школьников 3-4 классов учебное заведение само может выбрать вербальную или же уровневую оценку объективных результатов учения.

Также в МОН заявляют, что вербальную оценку можно выражать как устно, так и письменно, а уровневую - с учетом динамики достижений ученика.

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