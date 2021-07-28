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Польша почти в два раза реже стала отказывать украинцам во въезде: озвучена детальная статистика

Польша почти в два раза реже стала отказывать украинцам во въезде: озвучена детальная статистика
Обновлено 09:11 Сегодня Телеграф Komenda Główna Straży Granicznej

Польские пограничники не впустили в страну 10 368 украинцев за первое полугодие 2021. При этом более 20 тысяч человек получили отказ еще на этапе подачи визовых документов. Тем не менее, количество отказов в пересечении границы меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2020 за первое полугодие пограничный контроль не прошли 17 109 человек. 

Об этом сообщает Укринформ. 

Всего за полгода 2021 не пропустили со стороны Украины почти 12 тысяч человек. Часть из них пыталась проникнуть в Польшу с поддельными документами. Количество таких нарушений выросло почти в 8 раз по сравнению с 2020. Всего - 1968 раз. 

Также стало больше и нелегалов на границе. Задержали 2 466 граждан Украины, в 2020 году нелегальных мигрантов в соседнюю страну поймали только 813 за первые пол года. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что Польша стала одной из самых популярных стран для въезда украинцев. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Польша, Пограничники, Граница, Отказ.
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