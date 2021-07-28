Полтора десятка руководителей "Укразализныци" пойдут под суд за растраты

Офис Генерального прокурора направил в суд уголовное дело о присвоение средств АТ "Укрзализныця" в особо крупных размерах. Обвиняемые - чиновники предприятия и аффилированных структур. Всего 15 человек.

Об этом сообщается на сайте Офиса Генпрокурора.

Следствие установило, что деньги выделенные на ремонт дизель-поездов для пригородных перевозок переводились за работы, которые не были выполнены. Сумма убытков - более 58,6 млн гривен.

Чиновники подделали документы о проведении ремонта более 20 дизель-поездов фирмами, которые не могли выполнить эти работы. У них не было даже необходимого оборудования и специалистов.

На имущество обвиняемых наложили арест.

Среди обвиняемых - и.о. главы правления одного из предприятий, 100% акций которого принадлежат "Укрзализныце", его бывшие заместители, бывшие и нынешние главы подразделений пригородных пассажирских перевозок, а также начальники производственных подразделений моторвагонных депо региональных филиалов предприятия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Укрзализныця" запустила новый Интерсити. Он связал Киев и Тернополь.