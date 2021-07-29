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Четверг, 29.07.2021
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Такого количества новых случаев не фиксировали более месяца - свежие данные по COVID-19 в Украине

Такого количества новых случаев не фиксировали более месяца - свежие данные по COVID-19 в Украине
08:39 Сегодня Телеграф

За сутки среды, 28 июля, в Украине зафиксировано 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе у 60 детей и 41 медработника. Это более чем на сто случаев больше, чем было зафиксировано накануне.

Об этом сообщает в четверг утром Министерство здравоохранения Украины на своей странице в соцсети Facebook.

Также за минувшие сутки в Украине:

  • госпитализировано - 480 человек;
  • летальных исходов - 25;
  • выздоровели - 510 человек;

За сутки было протестировано: методом ПЦР – 19 582 лица, методом ИФА - 7962 лица, экспресс-тестами – 14 960 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киев е (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

Стоит отметить, что нынешнее число выявленных случаев относительно высокое: в последний раз более 800 новых случаев за сутки наблюдалось более месяца назад, что ясно видно на соответствующих графиках СНБО Украины.

коронавирус_СНБО

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 2 250 907 человек;
  • выздоровели – 2 185 849 человек;
  • летальных исходов - 52 916;
  • проведения ПЦР-тестов – 11 341 529.

Как сообщалось, врач-иммунолог Андрей Волянский заявил, что штамм коронавируса "Delta" хоть и более заразный, однако менее смертоносный, чем тот, который до этого доминировал в Украине.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Минздрав, Статистика, Коронавирус, Covid-19.
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