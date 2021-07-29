Такого количества новых случаев не фиксировали более месяца - свежие данные по COVID-19 в Украине

За сутки среды, 28 июля, в Украине зафиксировано 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе у 60 детей и 41 медработника. Это более чем на сто случаев больше, чем было зафиксировано накануне.

Об этом сообщает в четверг утром Министерство здравоохранения Украины на своей странице в соцсети Facebook.

Также за минувшие сутки в Украине:

госпитализировано - 480 человек;

летальных исходов - 25;

выздоровели - 510 человек;

За сутки было протестировано: методом ПЦР – 19 582 лица, методом ИФА - 7962 лица, экспресс-тестами – 14 960 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киев е (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

Стоит отметить, что нынешнее число выявленных случаев относительно высокое: в последний раз более 800 новых случаев за сутки наблюдалось более месяца назад, что ясно видно на соответствующих графиках СНБО Украины.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 250 907 человек;

выздоровели – 2 185 849 человек;

летальных исходов - 52 916;

проведения ПЦР-тестов – 11 341 529.

Как сообщалось, врач-иммунолог Андрей Волянский заявил, что штамм коронавируса "Delta" хоть и более заразный, однако менее смертоносный, чем тот, который до этого доминировал в Украине.