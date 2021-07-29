Ляшко рассказал, обеспечат ли украинцев третьей дозой Pfizer

Не исключено, что украинцам, которые привились двумя дозами антиковидной вакцины Pfizer, потребуется еще и третья - бустерная.

О том, что Украина рассматривает такую возможность, сообщил 29 июля на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация" глава Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, если потребуется, то наша страна закупит дополнительные дозы для уже привитых американской вакциной граждан.

"Украина рассматривает возможность закупки на 2022-23 годы дополнительных 2 доз вакцины (Pfizer - ред.). Если будет принято решение после регистрации регуляторами, в том числе ВОЗ, что после полного комплекса прививания нужно третье бустерное, то мы выйдем на еще одну прививку", - говорит Ляшко.

Отметим, что американские ученые, опираясь на новейшие исследования, заявили о том, что третья вакцина против коронавируса от Pfizer/BioNTech может обеспечить сверхзащиту против распространяющегося по всему миру штамма "Дельта", а вот двух доз может быть недостаточно.

Напомним, стало известно, когда в Украине могут отменить масочный режим.