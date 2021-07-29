Украинцев станет еще меньше: демограф предсказала обострение демографического кризиса к 2030-му

Количество жителей в Украине стремительно падает - к концу 2030 года оно будет составлять 36 млн человек. И это при том, что сейчас в стране приблизительно 41,5 млн людей.

Об этом 28 июля "Украинским национальным новостям" сообщила директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова.

Если сравнить статисту по населению в Украине за последние несколько лет, то можно заметить, что в каждом году жителей становиться на несколько тысяч меньше. К примеру, в 2019 году страну Украину численность уменьшилась на 250 тыс. человек. В 2021 году показатели стали еще ниже - за 2020 год страна потеряла около 314 тыс. людей.

"Украине нужно сосредоточиться на продолжительности жизни населения. В Японии тоже население сокращается с 2011 года непрерывно. А посмотрите на их продолжительность жизни", - говорит Либанова.

Также она заявляет, что депопуляция в Украине будет продолжаться: "Мы прогнозировали цифру 36 млн на 2030 год, но сейчас уже ясно, что будет меньше".

Демограф считает, что главными проблемами Украины остаются "бедность, неравенство, в позорное для общества качество жизни большинства пенсионеров", а не численность населения.

"Сокращение населения – это плохо, потому что люди уезжают, люди живут мало, живут плохо, несчастливо", – говорит Либанова.

Но все же она думает, что Украина, расположенная в центре Европы и имеющая прекрасные ресурсы, точно не останется без жителей.

"Вопрос в том, кто здесь будет жить", – подытожила демограф.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Италии в городе Каммарата власти предлагают людям бесплатное жилье, чтобы спасти город от депопуляции.