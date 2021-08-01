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Коронавирус в Украине: госпитализированных почти столько же, сколько и новых случаев заражения

Коронавирус в Украине: госпитализированных почти столько же, сколько и новых случаев заражения
Обновлено 08:33 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

В Украине за минувшие сутки, 31 июля, выявили коронавирусную болезнь COVID-19 у 484 человек. Днем ранее было выявлено 916 новых случаев.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

Кроме того, от болезни зафиксировано шесть смертей, 131 пациент выздоровел.

За сутки сделали 26 450 тестов различными методами:

методом ПЦР - 13 745 человек,
методом ИФА - 2 676 человек,
экспресс-тестами - 10 029 человек.

Статистика коронавируса на 1.08.2021

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.

Всего за время пандемии заболело 2 млн 253 тыс. 269 человек. Выздоровели 2 млн 186 тыс. 994 человека. Умерли 52 951 человек.  

Отметим, главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что в карантин в Украине не закончится 31 августа, его планируют продлить.  Кроме того, на осень в Украине прогнозируют очередную волну заболеваемости. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Минздрав, Коронавирус, Covid-19.
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