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Ильин день 2 августа: народные приметы и запреты

Ильин день 2 августа: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В понедельник, 2 августа, почитается память святого пророка Илия (Ильи), жившего в Израильском царстве в 9 веке до нашей эры.

Согласно историческим сведениям, Илия был известен как ревностный христианин, активно боровшийся с идолопоклонством и нечестием. Однажды Илия пригрозил бесхарактерному правителю Ахаве, что если тот будет продолжать язычествовать, то будет страшная засуха и голод на протяжении трех лет. Противостояние между высокопоставленным человеком и святым было долгим, но все свелось к обличению Ахава и его усмирению.

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Известно, что пророк вознесся на небеса еще при жизни, будучи унесенным огненной колесницей. Так Илью нарекли Громовержцем. В славянской народной традиции пророк считается повелителем грома, дождя, урожая и плодородия. В его честь устраивались крестные ходы и молились о дожде или солнечной погоде, в зависимости от того, что было важнее для урожая.

Пророк Илья иконы

Источник: Правмир

С этого дня начинали готовится к осени. Дни делались заметно короче, а ночи холоднее. Люди переставали купаться в водоемах. Этот обычай жив и сейчас.

Народные приметы 2 августа

  • Глухой гром на Илью предвещает небольшой дождь, и напротив, сильный ливень начнется, если на Илью слышен громкий гром.

  • В Ильин день если с утра облачно, то сев озимых должен быть ранний и можно ожидать обильного урожая, если облачно в полдень - средний сев, а если вечером - сев поздний, а урожай скорее всего будет плохим.

  • Дождь 2 августа предвещает обильный урожай пшена.

  • Кто попал 2 августа под дождь - весь год здоровым будет.

Что запрещено делать 2 августа

  • Выполнять тяжелую работу в поле - можно было попасть в немилость и лишиться урожая.

  • Смотреться в зеркало и отражение на воде. В этот день нечисть не дремлет и так может вселиться в человека.

  • Выгонять животных на пастбище - в них может вселиться нечистая сила.

  • На Ильин день нельзя купаться. Верили, что пророк Илия нашлет гром, или русалка утащит на дно.

Ранее "Телеграф" писал, что в августе православные верующий будут отмечать такие важные церковные праздники, как Рождество святителя Николая Чудотворца и Успение Пресвятой Богородицы.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты, Ильин день.
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