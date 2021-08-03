Какой праздник 3 августа: народные приметы и запреты

Во вторник, 3 августа, в православной церкви почитается память святого Онуфрия Печерского (Молчаливого), который жил в XII веке и был известен как монах Киево-Печерской Лавры, обитавший в Ближних (Антониевых) пещерах. Там же и по сей день находятся его останки.

Осталось очень мало сведений о том, по какой причине Онуфрий был причислен к лику святых. Известно только, что он, так же, как и многие живущие с ним монахи Киево-Печерской Лавры, был безмолвным затворником, держал длительные строгие посты и отличался суровостью характера.

Интересно, что все работы в этот день в честь монаха полагалось совершать молча.

Источник: Азбука веры

3 августа был днем, когда постепенно начинали прощаться с летом: сеяли озимые, собирали яблоки в садах. Из упавших фруктов варили компоты, ставили квас и домашнее вино.

Были и приметы, характерные для этого дня.

Народные приметы 3 августа

Если ночь на Онуфрия свежая и прохладная, значит зима наступит рано и будет холодной и долгой.

Если 3 августа беспрерывно гремит гром - будет град.

Громко кричат сороки 3 августа - будет очень теплая погода зимой.

Большие кучи на муравейниках - ожидай холодной зимы.

Если человек родился 3 августа, то его талисманом является подсолнух.

Что запрещено делать 3 августа

Стараются на Онуфрия Молчаливого без особой надобности ни с кем не разговаривать (беседы могут навлечь беду).

Нельзя 3 августа обманывать кого-либо. Обман в этот день негативно скажется на будущем лгуна.

Не рекомендуется в этот вторник брать в руки острые предметы, в противном случае можно получить рану, которая заживать будет мучительно долго.

Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники украинцы будут отмечать в августе 2021 года.