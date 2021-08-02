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На Украину надвигается похолодание и грозы - прогноз синоптика

На Украину надвигается похолодание и грозы - прогноз синоптика
23:28 Пн, 2 Август 2021 Телеграф Иллюстрация

Во вторник, 3 августа, станет прохладнее в большей части Украины. Прохладу принесут дожди и грозы, которые 2 августа ожидают практически по всей стране. Грозовая погода в части регионов сохранится и дальше.

Об это рассказала метеоролог Наталья Диденко

В среднем по стране температура будет держаться в рамках +25 +28. Холоднее всего будет в западны областях, там столбик термометра поднимется от +22 до +27.  Самыми жаркими будут юг и восток Украины - от +29 до +33 градусов. 

3 августа дожди и грозы стоит ждать на востоке и юго-востоке Украины, отмечает метеоролог, также дожди могут пройти в Карпатах. 

прогноз погоды 3 августа

(Фото: Гидрометцентр)

На остальной территории сухо, дождей стоит ждать позже на неделе. 

В столице Украины будет держаться теплая, но не жаркая погода без осадков. Ожидается температура +25 +26 градусов по Цельсию. По словам Диденко - отличная погода для прогулок и работы во дворе дома. 

 Ранее "Телеграф" рассказывал, что дождливой погоды стоит ждать до конца недели. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Погода, Прогноз погоды, Наталья Диденко, Погода Украина, погода Киев.
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