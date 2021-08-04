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День Марии Магдалина 4 августа: история праздника и поздравления

День Марии Магдалина 4 августа: история праздника и поздравления
00:01 Сегодня Телеграф

В среду, 4 августа, в православной церкви почитается память равноапостольной Марии Магдалины, мироносицы. В народе этот праздник называется, как Мария Ягодница.

Мария Магдалина считается одной из самых верных и преданных учениц Христа. Она походила родом из Магдалы (галилейский город), отчего и получила свое прозвище. Как сказано в Священном Писании, Мария вела распутную жизнь и была бесноватой. Когда от одержимости ее исцелил Иисус Христос, сама стала его ученицей, а позже и одной из жен-мироносиц, которые пришли умаслить его тело. Умерла она в Эфесе мирной смертью.

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Как первая благовестница воскресения Христова она признана церковью равноапостольной.

Мария Магдалина и Иисус Христос иконы картины

Явление Христа Марии Магдалине после Воскресения. Иванов А. 1834-1836. Источник: foma.ru

Обычно к 4 августа поспевала черная и красная смородина, из которой варили варенье, поэтому в этот день на Руси было принято отправляться собирать и лесные ягоды.

Народные приметы 4 августа

  • Гроза 4 августа предвещает богатый урожай зерновых культур.

  • Гром гремит, не переставая - к скорому граду.

  • Сильные росы утром 4 августа - урожай льна будет плохим. Считалось, что роса 4 августа приводит к гибели растений.

Что запрещено делать 4 августа

  • Не стоит работать в дождливую погоду - по примете, молния попасть может.

  • Девушкам в этот день следует отказаться от тяжелого труда, чтобы не надорвать здоровье.

  • Нельзя ссориться, конфликтовать, ругаться, сквернословить, желать кому-либо зла и думать о плохом.

  • Не рекомендуется решать финансовые проблемы, брать деньги в кредит и т.д.

4 августа свои именины отмечают все девушки и женщины с именем Мария. Ниже "Телеграфом" собраны самые красивые открытки и картинки с Днем ангела Марии.

День Марии открытки

Источник: bonnycards.ru

День Марии открытки

Источник: bonnycards.ru

День Марии открытки

Источник: bonnycards.ru

День Марии открытки

Источник: bonnycards.ru

День Марии открытки

Источник: bonnycards.ru

Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники украинцы будут отмечать в августе 2021 года.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 130

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты, День Марии Магдалины.
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