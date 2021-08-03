Надежда Савченко показала свое армейское фото 20-летней давности

Бывший народный депутат Надежда Савченко поделилась воспоминаниями и обнародовала фото 20-летней давности.

Соответствующий пост был обнародован в ее Фейсбук.

"20 лет спустя... Спасибо друзьям за верное плечо в бою и в жизни! Слава ВДВ!", - написала Савченко.

Стоит отметить, что день ВДВ 2 августа отмечался в СССР и теперь празднуется в России, Беларуси и Казахстане.

В Украине же с 2017 года нет подразделений Воздушно-десантных войск, их переименовали в Десантно-штурмовые войска ВСУ. А праздник ДШВ ВСУ ежегодно отмечается 21 ноября - в день архистратига Михаила, командира "божьего войска".

Как сообщалось ранее, Савченко ранее показывала, как в свободное время доит коров, поливает рассаду и подметает улицу.

По ее словам, ныне она зарабатывает на жизнь тем, что шьет мягкие игрушки.