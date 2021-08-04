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Эктор Хименес Браво променял украинский язык на русский и угодил в скандал

Эктор Хименес Браво променял украинский язык на русский и угодил в скандал
15:01 Сегодня Телеграф Instagram Эктора Браво

Известный украинский ресторатор и телеведущий Эктор Хименес Браво внезапно начал вести свой блог в Instagram на русском языке, чем вызвал гнев своих подписчиков. Ранее он публиковал свои посты на украинском. 

Последний пост на украинском языке в блоге Эктора появился 13-го июля, а на следующий день шоумен внезапно перешел на русский. Комментировать это он никак не стал. 

В блоге Эктора Браво появилисьпосты на русском

При этом под его последними постами появилось множество недовольных комментариев от подписчиков, которые упрекнули ресторатора в том, что он изменил обещанию вести блог на украинском языке.  

"А почему русский? Все же украинский язык не так уж и простой", "А как же обещание вести страницу на украинском?", 
"Неужели украински язык такой сложный, чтобы хорошо овладеть и свободно говорить на нем", "Интересен ваш рецепт, обязательно попробую! Но очень жаль, что ваши посты теперь не на украинском" - пишут пользователи. 

Эктор Хименес-Браво – один из самых узнаваемых поваров и рестораторов в Украине. Вот уже в течение 9 лет он является судьей популярного в Украине реалити-шоу «МастерШеф». Браво владеет в Киеве такими заведениями, как BAO, NAM и кондитерской Bo.Pastry.

Ранее Эктор Хименес-Браво рассказал, как удивить своих близких совершенным вкусном картофельного пюре.

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова
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Ресторатор, Мастер-шеф, Эктор Хименес Браво.
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