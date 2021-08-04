Эктор Хименес Браво променял украинский язык на русский и угодил в скандал

Известный украинский ресторатор и телеведущий Эктор Хименес Браво внезапно начал вести свой блог в Instagram на русском языке, чем вызвал гнев своих подписчиков. Ранее он публиковал свои посты на украинском.

Последний пост на украинском языке в блоге Эктора появился 13-го июля, а на следующий день шоумен внезапно перешел на русский. Комментировать это он никак не стал.

При этом под его последними постами появилось множество недовольных комментариев от подписчиков, которые упрекнули ресторатора в том, что он изменил обещанию вести блог на украинском языке.

"А почему русский? Все же украинский язык не так уж и простой", "А как же обещание вести страницу на украинском?",

"Неужели украински язык такой сложный, чтобы хорошо овладеть и свободно говорить на нем", "Интересен ваш рецепт, обязательно попробую! Но очень жаль, что ваши посты теперь не на украинском" - пишут пользователи.

Эктор Хименес-Браво – один из самых узнаваемых поваров и рестораторов в Украине. Вот уже в течение 9 лет он является судьей популярного в Украине реалити-шоу «МастерШеф». Браво владеет в Киеве такими заведениями, как BAO, NAM и кондитерской Bo.Pastry.

Ранее Эктор Хименес-Браво рассказал, как удивить своих близких совершенным вкусном картофельного пюре.